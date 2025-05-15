Tatbikatta kullanıldı, kuvvet komutanları Bayraktar TB3 SİHA'ları değerlendirdi

"ÜLKEMİN MÜHENDİS EVLADI OLARAK GURUR DUYUYORUM"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise büyük bir takım oyunu gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türk SİHA'ları dünyada muharebe paradigmasını değiştirdi. Türk Kara Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'lar, dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşın kahramanları oldular. Bugün ise denizlerimizde benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Deniz Muharebesi'nde Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ben de bu memleketin bir mühendis evladı olarak bu gurur anına, yıllardır süren çalışmanın meyvelerine burada tanıklık etmekle büyük bir mutluluk duyduğumu ifade edebilirim. Bayraktar TB3, lastiğinden balatasına, motorundan elektro-optik sistemine, içindeki milyonlarca satır yazılımından yapay zeka bilgisayarlarına, üzerindeki buz kırıcılardan gövdesine, yerdeki otomatik inişine destek olan yedekli sistemlerinden, data linklerine kadar, yani haberleşme cihazlarına kadar tümüyle Türk mühendislerinin eseri. Milli SİHA'larımız, dünyada yakaladığı başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan yakın sinerjiye, adeta sırt sırta vermiş olduğu mücadeleye borçlu. Yani yıllarca ekibimizle birlikte ben de mühendis arkadaşlarımla birlikte Güneydoğu da üs bölgelerinde oradan gelen ihtiyaçları en hızlı şekilde mühendisler olarak, teknik ekipler olarak karşılamak üzere çalıştık. Türkiye dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Elbette bu alanda Türk Silahlı Kuvvetleri de SİHA'ları en etkin biçimde kullanma açısından baktığımızda, dünyanın en ileri kuvveti, kara kuvvetleri dünyada SİHA'larla kazanılmış ilk savaşı kazandı. Deniz Kuvvetlerimizin ve Hava Kuvvetlerimizin de benzer şekilde dünyada bu dönüşümün öncüleri olduğunu görüyoruz. Ben ülkem adına bu ülkenin bir mühendisi evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim."