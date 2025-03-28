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TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli?

Ramazan Bayramı için heyecanlı geri sayım başladı. “On bir ayın sultanı” Ramazan-ı Şerif sona ererken arefe günü 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bayram heyecanı yaşanmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin uzatıldığını açıkladı. Memurlar, özel sektör çalışanları, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversiteliler tatil tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı tatili boyunca birçok kamu kurumu kapalı olurken bazı özel işletmeler ise faaliyetlerine ara verecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, bayram tatili süresi ve idari izin günleri…

TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli? - 1

Ülkemizde dini ve milli günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi günler milli bayram oluyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin idari izinle birlikte uzatıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatil benzer tarihlere denk geldiğinden okullar bu tarihlerde kapalı olacak. Benzer şekilde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, sağlık ocakları, hastaneler, eczaneler, noterler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca noterler ve eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak. Peki Bayram tatili ne zaman, 9 gün mü? İşte, bayram tatili süresi…

TÜRKİYE HABERLERİ

TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli? - 2

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayında son oruç arefe günü olan 29 Mart’ta tutulacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar gününe denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” ifadelerini kullandı.

TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli? - 3

BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

29 Mart Cumartesi arefe günü

30 Mart Pazar bayramın 1. günü

31 Mart Pazartesi bayramın 2. günü

1 Nisan Salı bayramın 2. günü

2 Nisan Çarşamba idari izin

3 Nisan Perşembe idari izin

4 Nisan Cuma idari izin

5 Nisan Cumartesi hafta sonu tatili

6 Nisan Pazar hafta sonu tatili

TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli? - 4

BAYRAM TATİLİNDE NERELER KAPALI OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. İdari izinde ise 657 sayılı kanuna tabii olan memurları kapsıyor.

Bayram tatilinde belediyeler, valilikler, okullar, üniversiteler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri kapalı olacak.

TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli? - 5

2025 MİLLİ BAYRAM GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA


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