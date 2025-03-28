TATİL BAŞLIYOR: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak? Memurlar ve özel sektör kaç gün izinli?

Ülkemizde dini ve milli günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi günler milli bayram oluyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin idari izinle birlikte uzatıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatil benzer tarihlere denk geldiğinden okullar bu tarihlerde kapalı olacak. Benzer şekilde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, sağlık ocakları, hastaneler, eczaneler, noterler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca noterler ve eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak. Peki Bayram tatili ne zaman, 9 gün mü? İşte, bayram tatili süresi…