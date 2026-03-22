Tatil bitti, eziyet başladı. İstanbul'a dönüş yolları kilit!
22.03.2026 10:18
Son Güncelleme: 22.03.2026 16:24
İHA
Ramazan Bayramının bitmesi ve yarın okulların açılmasıyla birlikte tatili şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM başta olmak üzere birçok bölgede yoğunluk yaşarken bugün trafiğin daha da artması bekleniyor. İşte karayollarında ve önemli geçiş noktalarında son durum...
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde dönüş yoğunluğu etkisini artırdı.
İstanbul istikametine seyreden araçların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, araç hızları yer yer saatte 20 kilometreye kadar düştü.
Dönüş trafiğinin yoğun ve akıcı olduğu Bolu geçişinde ulaşım kolay sağlanıyor. Zaman zaman sağanak ve sisin etkili olduğu güzergahta sürücüler dikkatli seyrediyor.
Tatilcilerin dönüş yolculuğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Özellikle Gümüşova ile Kaynaşlı arasındaki güzergahta yoğunluk giderek artarken, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kazalar nedeniyle trafik akışı sık sık kesintiye uğrarken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücülerin D-100 kara yoluna yönelmesi ise şehir içi trafiğini de artırdı.
Düzce kent merkezinde de araç yoğunluğu gözle görülür şekilde yükselirken, ana arterlerde zaman zaman aksamalar yaşandı.
Tatilini Trakya'daki illerde geçiren vatandaşların dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.
Özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan araç sayısı nedeniyle bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı. Yoğunluğun genel olarak akıcı şekilde seyrettiği gözlenirken, sürücüler dikkatli ilerledi.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARA İZİN VERİLMİYOR
Trafik ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini sürdürerek güvenli ulaşım için kontroller gerçekleştirdi.
Artması beklenen trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
"KİLİT KAVŞAK"
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.