Tatil bitti, eziyet başladı. Yollarda bayram trafiği sürüyor
22.03.2026 10:18
İHA
Ramazan Bayramının bitmesi ve yarın okulların açılmasıyla birlikte tatili şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM başta olmak üzere birçok bölgede yoğunluk yaşarken bugün trafiğin daha da artması bekleniyor. İşte karayollarında ve önemli geçiş noktalarında son durum...
Ramazan Bayramı tatili bugün sona eriyor. Tatilin bitişi sebebiyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler yoğunluklarını artırmaya başladı.
Dönüş trafiğinin yoğun ve akıcı olduğu Bolu geçişinde ulaşım kolay sağlanıyor. Zaman zaman sağanak ve sisin etkili olduğu güzergahta sürücüler dikkatli seyrediyor.
Tatilcilerin dönüş yolculuğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU HER GEÇEN SAAT ARTIYOR
Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımdan biri olan 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de de bayram sonrası trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi farklı illerden hareket eden tatilcilerden dolayı yaşanan yoğunluk karşısında emniyet ve jandarma ekipleri ise yoğun mesai harcıyor.
Dün gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinden Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik kara yolunda trafik yoğunluğu her geçen saat arttı.
Kırıkkale-Ankara D200 karayolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun kesiştiği noktada trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Araçların tampon tampona ilerlediği güzergahlarda uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.
Araç trafiğinin bugün daha da artarak devam etmesi bekleniyor.
KARAYOLLARINDAKİ SON DURUM
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre şse Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 24.00'e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu'nun Malkara istikameti 160. kilometresindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde Ankara istikametinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ banket trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı'ndaki üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometresindeki yapım çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometresindeki "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki (Forum AVM mevkisi) yaya üst geçidi çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.