Tatil bitti, eziyet başladı. Yollarda bayram trafiği sürüyor

Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımdan biri olan 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de de bayram sonrası trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi farklı illerden hareket eden tatilcilerden dolayı yaşanan yoğunluk karşısında emniyet ve jandarma ekipleri ise yoğun mesai harcıyor.

Dün gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinden Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik kara yolunda trafik yoğunluğu her geçen saat arttı.