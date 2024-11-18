Tatil bitti, servisler de yola çıktı: İstanbul’da pazartesi trafiği
İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. İstanbul’da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler yollar ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.