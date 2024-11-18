Tatil bitti, servisler de yola çıktı: İstanbul’da pazartesi trafiği

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'a kadar ulaştı.



Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 65'e kadar çıktı.