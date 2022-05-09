Tatil cennetinde yıkım

Tatil beldesi Marmaris'te kaçak olduğu belirlenen 40 iskelenin yıkımına başlandı. Söğüt mahallesindeki yıkım, Bozburun ve Selimiye'de devam edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.05.2022 - 15:13

Tatil cennetinde yıkım - 1

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahilde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımına başlandı.

Tatil cennetinde yıkım - 2

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi koordinesinde, bölgedeki kaçak iskeleler belirlendi.

Tatil cennetinde yıkım - 3

Söğüt Mahallesi'ndeki 40 iskeleyle ilgili tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebligatın ardından, Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Tatil cennetinde yıkım - 4

Ekipler, kaçak iskelelerin yıkımına başladı. Zabıta ekipleri de yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.

Tatil cennetinde yıkım - 5

Söğüt'ün ardından Bozburun ve Selimiye mahallelerindeki kaçak iskelelerin de yıkılacağı belirtildi.

Tatil cennetinde yıkım - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER