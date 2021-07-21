Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu

Antalya'nın turist akınına uğrayan Alanya ilçesinde, otellerde boş yer kalmadı. Kalacak yer bulamayan tatilciler, çareyi araçlarında ve yerlerde uyumakta buldu.

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İHA 21.07.2021 - 13:10

Antalya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle doldu taştı.

Daha önce dış turizm ile otelleri dolan kent bu kez vatandaşların akınına uğradı.

Alanya ilçesindeki İncekum Plajı da en çok tercih edilen yerlerden biri oldu.

Bölgedeki konaklama tesislerinde boş yer kalmadı.

Vatandaşlar çözümü uygun buldukları yere çadır kurmakta buldu.

Çadırı olmayan vatandaşlar ise araçlarında ve plaj kumlarının üzerinde yattı.

“BULDUĞUMUZ YERE YATIYORUZ”

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