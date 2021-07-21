Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu

Antalya'nın turist akınına uğrayan Alanya ilçesinde, otellerde boş yer kalmadı. Kalacak yer bulamayan tatilciler, çareyi araçlarında ve yerlerde uyumakta buldu.

İHA 21.07.2021 - 13:10 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 13:13

Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 1
Antalya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle doldu taştı.
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 2
Daha önce dış turizm ile otelleri dolan kent bu kez vatandaşların akınına uğradı.
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 3
Alanya ilçesindeki İncekum Plajı da en çok tercih edilen yerlerden biri oldu.
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 4
Bölgedeki konaklama tesislerinde boş yer kalmadı.
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 5
Vatandaşlar çözümü uygun buldukları yere çadır kurmakta buldu.
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 6
Çadırı olmayan vatandaşlar ise araçlarında ve plaj kumlarının üzerinde yattı.
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 7
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 8
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 9
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 10
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 11

“BULDUĞUMUZ YERE YATIYORUZ”

Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 12
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 13
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 14
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 15
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 16
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 17
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 18
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 19
Her yer dolunca otomobiller otel odası oldu - 20

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