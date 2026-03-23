Tatil dönüşü trafik çilesi
23.03.2026 02:34
NTV - Haber Merkezi
Bayram tatilinin sona ermesiyle yollarda dönüş kabusu yaşandı. Kilit noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ekipler ise ulaşımın aksamaması için yoğun mesaideydi.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenler son gün dönüş için yoluna çıktı. Denetimler artırıldı ancak birçok noktada yoğun trafik vardı.
Özellikle kilit noktalarda trafik yoğunluğu adeta çileye dönüştü. Bazı noktalarda meydana gelen kazalar ise kuyruklarının iyice artmasına neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Önceki akşamdan itibaren başlayan yoğunluk her geçen dakika arttı. Dün akşam ve gece saatlerinde zirveye ulaştı. Otoyolun Bolu geçişinde ise akıcı yoğunluk vardı. Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım normal seyretti.
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Karabük'ün Kemikli rampalarında ise tek yönlü yoğunluk yaşandı. 21 ilin geçiş noktası olan Kemikli rampalarının İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları vardı.
43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde de yoğunluk vardı. Bursa Batı Gişeleri'nde trafik durma noktasına geldi. Ekipler sürücüleri kurallara uymaları noktasında sık sık uyardı.
İstanbul içinde de dönüş trafiği vardı. Bayram tatilini başka kentlerde geçirip mega kente dönenler yoğunluk oluşturdu. Yağışlı havanın da etkisiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.