Tatil dönüşü yoğunluğu erken başladı
Anadolu Ajansı, DHA
Bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu dönüş yoğunluğu başladı. Şimdiden Çanakkale iskeleleri ve TEM Bolu mevkiinde yoğunluk var.
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1Ramazan Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
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2Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.
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3Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor.
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4Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin yarın sabah ve hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.
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5Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.
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6Çanakkale iskelelerinde de araç yoğunluğu yaşanıyor.
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7Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.
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8Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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9Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.
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10İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar sırayla feribotlara yönlendiriliyor.
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11Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.
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12Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
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