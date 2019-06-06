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Tatil dönüşü yoğunluğu erken başladı

Anadolu Ajansı, DHA

Bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu dönüş yoğunluğu başladı. Şimdiden Çanakkale iskeleleri ve TEM Bolu mevkiinde yoğunluk var.

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    Ramazan Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
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    Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.
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    Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor.
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    Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin yarın sabah ve hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.
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    Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.
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    Çanakkale iskelelerinde de araç yoğunluğu yaşanıyor.
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    Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.
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    Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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    Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

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    İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar sırayla feribotlara yönlendiriliyor.
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    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.
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    Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
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