Tatil hayalleri havalimanında çileye dönüştü: 18 saattir bekliyorlar

"ACENTELER SORUMLULUK ALMIYOR"



Acentelerin yaşanan sorunlara ilgisizliğinden yakınan Akar, “Tur firmaları da bunun için bize bir şey yapmadılar. Dönüşte sağlamıyorlar. Onlar da anladığımız kadarıyla ağız birliği yapmışlar herkese aynı cevabı veriyorlar. Sorumluluğu almıyor, hepsi sorumluluktan kaçıyor. 4 gece 5 günlük bir tur, herkesin birer günü yandı. Şu anda ikinci güne de sarkacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir para iadesi yapılması lazım, telafi yapılması lazım, bunun için haklarımızın olmadığın söylüyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak bizde cevap bekliyoruz, yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.