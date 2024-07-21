Tatil hayalleri havalimanında çileye dönüştü: 18 saattir bekliyorlar
Farklı turizm acentelerinden Mısır'da tatil yapmak için tur satın alan Türkiye'nin çeşitli illerinden 97 kişinin tatili, ertelenen uçuş nedeniyle adeta çileye oldu. Havalimanında 12 saat bekleyen vatandaşların çilesi yerleştirildikleri otelde de devam etti. Yaklaşık 18 saattir Mısır'a gitmek için bekleyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterirken gecikme nedeniyle otel rezervasyonlarının da iptal olma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.
Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyen ve çeşitli turizm acentelerinden 4 gün 5 gece Mısır Turu satın alan çok sayıda vatandaş sürekli ertelenen uçuş nedeniyle mağdur oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve cuma akşam 23.00'dan bu yana İstanbul Havalimanı'nda uçak saatini bekleyen 97 kişi, yabancı bir havayolu ve tur paketi satın aldıkları turizm acentelerinin ilgisizliğinden yakındı. Sabah erken saatlerde Tailwind Havayolları ile Mısır'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen çok sayıda vatandaşa ilk olarak uçuşun bir saat ertelendiği bilgisi verildi.