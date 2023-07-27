Tatil için Trabzon’a gelen 17 yaşındaki turist, 10 gündür kayıp

Tatil için ailesiyle birlikte Trabzon’a gelen 17 yaşındaki Lübnan uyruklu Rahef Affavire, 10 gündür kayıp. Konakladıkları evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Rahef’in ailesi kayıp başvurusunda bulundu, emniyet güçleri kentte arama çalışması başlattı.

Tatil için Trabzon’a gelen 17 yaşındaki turist, 10 gündür kayıp - 1

Trabzon’a tatil için gelen 17 yaşındaki Lübnan uyruklu Rahef Affavire’den 10 gündür haber alınamıyor.

Genç kız, 17 Temmuz günü Çukurçayır Mahallesi'nde konakladıkları evden “Gezmeye gidiyorum.” diyerek çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tatil için Trabzon’a gelen 17 yaşındaki turist, 10 gündür kayıp - 2

Aile, geri dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.

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