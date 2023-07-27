Tatil için Trabzon’a gelen 17 yaşındaki turist, 10 gündür kayıp
Tatil için ailesiyle birlikte Trabzon’a gelen 17 yaşındaki Lübnan uyruklu Rahef Affavire, 10 gündür kayıp. Konakladıkları evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Rahef’in ailesi kayıp başvurusunda bulundu, emniyet güçleri kentte arama çalışması başlattı.
Trabzon’a tatil için gelen 17 yaşındaki Lübnan uyruklu Rahef Affavire’den 10 gündür haber alınamıyor.
Genç kız, 17 Temmuz günü Çukurçayır Mahallesi'nde konakladıkları evden “Gezmeye gidiyorum.” diyerek çıktı.