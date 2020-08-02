Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı'nın bitmesine kısa süre kala dönüş trafiği arttı. Özellikle İstanbul girişlerinde araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 20:54 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 01:38

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Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti.
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Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM Otoyolu İzmit bölümünde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.
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İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
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BALIKESİR

Balıkesir'de de Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere dönüşe geçen tatilciler, Edremit Körfezi'nde yoğunluk oluşturdu.
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Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti.

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Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

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KIRIKKALE

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de 'kilit kavşak' diye nitelendirilen noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
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Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.
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Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayolunda trafik yoğunluğunun geceden itibaren daha da artması bekleniyor.

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