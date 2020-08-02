Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 20:54 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 01:38
Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti.
Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.
Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayolunda trafik yoğunluğunun geceden itibaren daha da artması bekleniyor.