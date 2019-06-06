NTV

Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Tem Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.

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    İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girdi.
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    Oluşan yoğun trafikte tatilcileri taşıyan araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğun trafiğin en etkili olduğu yerler ise Sakarya sınırından başlayarak Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgeleri oldu. İzmit kesiminde oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor.
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    Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.
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