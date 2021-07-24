Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı'nı farklı şehirlerde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Çanakkale'de Avrupa yakasına geçmek isteyen araçlar feribot iskelesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı 24.07.2021 - 12:43

Tatilciler dönüş yolunda - 1
Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçirenlerin, bayramın üçüncü günü başladığı dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.
Tatilciler dönüş yolunda - 2
Çanakkale'deki feribot iskelelerine gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girdi.

Tatilciler dönüş yolunda - 3
Zaman zaman il merkezindeki iskelede araç yoğunluğu oluştu.
Tatilciler dönüş yolunda - 4
Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bekleyen sürücüleri, polis ve özel güvenlik görevlileri gemiye yönlendiriyor.
Tatilciler dönüş yolunda - 5
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini doldur boşalt sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.
Tatilciler dönüş yolunda - 6
Yoğunluk nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında 7'şer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise 2'şer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.
Tatilciler dönüş yolunda - 7
Tatilciler dönüş yolunda - 8
Tatilciler dönüş yolunda - 9
Tatilciler dönüş yolunda - 10
Tatilciler dönüş yolunda - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER