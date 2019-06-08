Tatilciler dönüş yolunda (Çanakkale ve Yalova'da feribot yoğunluğu)
Anadolu Ajansı
Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Bolu mevkiinde ise akıcı bir yoğunluk var.
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1Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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29 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu.
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3Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor.
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4Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk sürüyor.
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5Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.
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6Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü bildirdi.
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7Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde de yoğunluk var.
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8Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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9Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.
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10İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti.
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11Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.
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12İhtiyaç duyulması halinde feribot sayısının 19'a çıkarabileceklerini anlatan Lermi, günlük 20 bin yolcuyu bekleme yapmadan taşıyabildiklerini ifade etti.
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13Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde de akıcı yoğunluk oluşturuyor.
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14Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor.
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15Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.
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16D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.
Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
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17Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.