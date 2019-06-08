Tatilciler dönüş yolunda (İskeleler yoğun, TEM akıcı)
Anadolu Ajansı
Bayram tatilini Ege ve civarında geçiren tatilcilerin Çanakkale üzerinden geri dönüş yolculuğu sürüyor. Çanakkale'de feribot iskelesi önünde bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. TEM Bolu mevkiinde ise akıcı bir yoğunluk var.
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1Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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29 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu.
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3Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor.
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4Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk sürüyor.
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5Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.
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6Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü bildirdi.
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9Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde de akıcı yoğunluk oluşturuyor.
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10Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor.
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11Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.
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12D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.
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13Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.