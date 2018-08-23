Tatilciler dönüyor
DHA
Bayram tatilini erken bitiren vatandaşlar dönüş yolculuğu için yollara düştü. Çanakkale'deki iskelelerde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğleden sonra arttı.
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1Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan çok sayıda kişi dönüş yolculuğuna başladı.
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2Bayram tatilini yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren vatandaşların bir bölümü bayramın 3. günü dönüş için yola çıktı. Çanakkale'deki iskelelerde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğleden sonra arttı.
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İl merkezi, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskelelerini kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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Sürücüler trafik polisleri ve özel güvenlik görevlilerince yönlendirilerek iskelelere gönderildi.
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5Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların bu süreçte mağdur olmamaları için gemilerin saatsiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yaptığını ifade etti.
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Yetkililer Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 gemiyle hizmet verildiğini kaydetti.
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