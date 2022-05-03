Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Haberler - İHA 03.05.2022 - 23:43

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 1

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 2

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" 'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 3

Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 4

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 5

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