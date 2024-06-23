Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum)

BURSA BATI GİŞELERİ'NDE YOĞUNLUK

Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu yollardan bir diğeri ise İstanbul-İzmir Otoyolu oldu.

Bursa Batı Gişeleri’nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova’nın Altınova ile Kocaeli’nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü’nde de görülüyor.

İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.