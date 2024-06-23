Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum)
Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Tatillerini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin büyükşehirlere dönüşü sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde akıcı bir yoğunluk var. D-100 Karayolu’nun Karabük-Gerede kesiminde ise araç sayısı her geçen saat artıyor. İstanbul’un Trakya girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu zaman zaman 3 kilometreye ulaşıyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
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