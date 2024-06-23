Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum)

Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Tatillerini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin büyükşehirlere dönüşü sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde akıcı bir yoğunluk var. D-100 Karayolu’nun Karabük-Gerede kesiminde ise araç sayısı her geçen saat artıyor. İstanbul’un Trakya girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu zaman zaman 3 kilometreye ulaşıyor.

Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 1

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 2

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul yönünde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu’nun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

Düzce geçişi İstanbul yönünde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.
Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 3

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor.

Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 4

Bu arada İstanbul yönü Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor.

Otoyol ile kara yolunun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 5

Bayramı tatillerini Trakya’nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçirenler, tatilin son gününde İstanbul yönünde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ’dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı. Tekirdağ’ın İstanbul’un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu.
Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 6

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı.

Jandarma ekipleri, trafik akışın havadan dronla takip etti. İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini söyleyen yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul’a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu’nu da kullanabileceklerini kaydetti
Tatilciler geri dönüyor: İstanbul girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu (Otoyollarda son durum) - 7

BURSA BATI GİŞELERİ'NDE YOĞUNLUK

Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu yollardan bir diğeri ise İstanbul-İzmir Otoyolu oldu.

Bursa Batı Gişeleri’nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova’nın Altınova ile Kocaeli’nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü’nde de görülüyor.

İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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