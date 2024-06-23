Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu)

Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Tatillerini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin büyükşehirlere dönüşü sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde akıcı bir yoğunluk var. D-100 Karayolu’nun Karabük-Gerede kesiminde ise araç sayısı her geçen saat artıyor.

Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu) - 1

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu) - 2

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul yönünde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu’nun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

Düzce geçişi İstanbul yönünde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.
Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu) - 3

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor.

Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu) - 4

Bu arada İstanbul yönü Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor.

Otoyol ile kara yolunun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu) - 5
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