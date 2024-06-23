Tatilciler geri dönüyor: İstanbul yönünde yoğunluk artıyor (Anadolu Otoyolu’nda trafik durumu)
Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Tatillerini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin büyükşehirlere dönüşü sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde akıcı bir yoğunluk var. D-100 Karayolu’nun Karabük-Gerede kesiminde ise araç sayısı her geçen saat artıyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü, 9 bin 787 yaralı