Tatilcilerin dönüş yoğunluğu: 43 ilin geçiş noktasında trafik arttı

Bir haftalık tatilin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Tatilcilerin yollara akın etmesiyle şehirler arası karayollarında da trafik hareketliliği arttı.