Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere farklı kentlere giden çok sayıda tatilci, dönüş için bayramın ikinci gününü tercih etti.
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Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribotları kullanmak isteyen sürücüler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Trafik ekipleri, kent içi trafiğinde aksama yaşanmaması için araçları Demircioğlu Caddesi'nde bekletti.
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Feribot seferleri yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak yapıldı.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, bayram öncesi alınan tedbirler nedeniyle vatandaşların mağdur olmadığını belirtti.
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Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığı bildirildi.
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