Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…”

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Saros Körfezi’nden gelen bir görüntü ihmalkarlığı gözler önüne serdi. Körfeze kıyısı bulunan Yayla Köyü’nde ormanlık ateş yakanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tatilciler, bir kişinin kendilerine tepki göstermesi üzerine yaktıkları mangal ateşini söndürdü.

Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…” - 1

Türkiye birçok bölgede yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Saros Körfezi’nde yaşanan ihmalkarlık bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…” - 2

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla Köyü sahilinde bir kişi, ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine iş makinesiyle bölgeye gitti.

Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…” - 3

Ormanlık alanda ateş yakıldığını gören Mustafa Altunhan isimli vatandaş, ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi.

Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…” - 4

Ateşi söndürmelerini isteyen Altunhan, “Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın.” dedi.

Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…” - 5

Altunhan, bölgede esecek ters bir rüzgarın orman yangınına neden olacağı uyarısında bulundu.

Tatilciler tepki üzerine ateşi söndürdü.
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