Tatilcilerin ihmalkarlığı kamerada: “Ters rüzgar esse orman gitti…”
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Saros Körfezi’nden gelen bir görüntü ihmalkarlığı gözler önüne serdi. Körfeze kıyısı bulunan Yayla Köyü’nde ormanlık ateş yakanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tatilciler, bir kişinin kendilerine tepki göstermesi üzerine yaktıkları mangal ateşini söndürdü.
Türkiye birçok bölgede yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Saros Körfezi’nde yaşanan ihmalkarlık bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.