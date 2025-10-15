Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor

"ŞİDDETLİ FIRTINADA YIKILABİLİR"

Yat limanında inceleme yaptıklarını söyleyen Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Geçen seneye göre çatlaklarda 1-2 santimetre daha açılma var. Mendirekten düşen taşlar da artmış durumda." dedi.

Mendirekteki durumun hayati bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Ünlü, "Burası şiddetli bir fırtınada yıkılabilir ve marinadaki tekneler için felaket olur." uyarısında bulundu.