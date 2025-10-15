Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor

Antalya'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda 65 yıl önce inşa edilen mendirekteki taşlar devrildi, çatlaklar ise her geçen gün büyüyor. Mendireğin, şiddetli bir fırtınada daha fazla zarar görüp yıkılmasından endişe ediliyor.

Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor - 1

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Antalya'daki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'nda 1960 yılında inşa edilen mendirek zamana direniyor.

1983 yılında restorasyonla güçlendirilen mendirek, geçen 65 yılın ardından günden güne parçalanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor - 2

Mendirek üzerinde oluşan çatlakların boyutu her geçen sene büyümeye devam ediyor.

2022 yılında 16, 2024 yılında 25 santimetre ölçülen mendirekteki çatlakların boyutu, 27 santimetreye kadar ulaştı.

Çatlakların arasından deniz manzarası net şekilde görülmeye başlandı.

Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor - 3

BLOK TAŞLAR DEVRİLMEYE BAŞLADI

Açıklıkla beraber tatilcilerin üzerinde yürüdüğü büyük blok taşlar ise mendireğin çevresine devrilmeye başladı.

Geçen yıldan bu yana düşen blok taşlar yerlerine yerleştirilmezken dalgalar nedeniyle deforme olan taşlar ise tehlike yaratmaya devam ediyor.

Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor - 4

Deniz tarafındaki boşluklara düşen taşları tatilciler inip, çıkmak için kullanırken, bakımsız kalan mendireğin üzerinde irili ufaklı çok sayıda çatlak olduğu da görüldü.

Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor - 5

"ŞİDDETLİ FIRTINADA YIKILABİLİR"

Yat limanında inceleme yaptıklarını söyleyen Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Geçen seneye göre çatlaklarda 1-2 santimetre daha açılma var. Mendirekten düşen taşlar da artmış durumda." dedi.

Mendirekteki durumun hayati bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Ünlü, "Burası şiddetli bir fırtınada yıkılabilir ve marinadaki tekneler için felaket olur." uyarısında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER