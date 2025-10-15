Tatilcilerin uğrak noktası zamana direniyor: Çatlaklar her geçen yıl büyüyor
Antalya'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda 65 yıl önce inşa edilen mendirekteki taşlar devrildi, çatlaklar ise her geçen gün büyüyor. Mendireğin, şiddetli bir fırtınada daha fazla zarar görüp yıkılmasından endişe ediliyor.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Antalya'daki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'nda 1960 yılında inşa edilen mendirek zamana direniyor.
1983 yılında restorasyonla güçlendirilen mendirek, geçen 65 yılın ardından günden güne parçalanıyor.