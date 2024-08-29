Tatilde feci kaza! Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü

Hakkari'de bir Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Orakcı'nın ölüm haberi eşi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.