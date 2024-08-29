Tatilde feci kaza! Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü
Antalya’nın Alanya ilçesindeki otelde akılalmaz bir olay yaşandı. Havuz başındaki şezlongda güneşlenen bir kadının başına, otelin çatısından baca kapağı düştü. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.