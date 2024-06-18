Tatilin dönüş yoluna dikkat! Tüm EDS'ler aktif hale getirildi
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de araç trafiğinin daha güvenli bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aktif hale getirildi.
Kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışını düzenli hale getirmek için Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), yeni usul ve esaslara göre yeniden revize edilerek 17 Haziran itibarıyla Kırıkkale'de faaliyete geçirildi.