Tatlı suyu ile ünlü olan bölge çöplüğe döndü: Görenler isyan etti

Su doldurmaya giden ve Buldan’ın manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlardan Hakkı Demirer, “Hasansuyu'na ihtiyacımız için su doldurmaya gittiğimizde gördüğümüz bu manzara içimizi karartıyor. Bu bölgede çöp varilleri de var. Ama nedense kendini bilmez kişiler bu güzel manzarayı katletmek için çöplerini varillere değil doğaya atıyorlar. Durum gerçekten çok kötü” dedi.