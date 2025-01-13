Tatlı suyu ile ünlü olan bölge çöplüğe döndü: Görenler isyan etti
Denizli’nin Buldan ilçesinde en hakim tepesi olan ve tatlı suyu ile ünlü Hasansuyu bölgesinin çöplüğe dönmüş hali, tepki topladı.
Denizli’nin Buldan ilçesinde en hakim tepesi olan ve tatlı suyu ile ünlü olan Hasansuyu bölgesi çöplüğe döndü. Bölgede oluşan çöp yığınları vatandaşları hem üzdü hemde isyan ettirdi. Çöp poşetleri ile birlikte piknik malzemeleri, su bidonları ve atıklar Hasansuyu bölgesinin muhteşem manzarasına çöplük alana dönmüş durumu ziyaretçilerin tepkisini çekti.