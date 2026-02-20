Ramazan imsakiyesi banner
Tatlıcıda mide bulandıran görüntü. Ayaklarıyla hamur yoğurdu

20.02.2026 13:03

İHA

Sakarya'da bir tatlı dükkanından mide bulandıran görüntüler geldi. Bir çalışanın hamuru ayaklarıyla yoğurduğu ortaya çıkınca işletme mühürlendi.

Sakarya'da hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi. Görüntüler Akyazı ilçesindeki bir tatlıcıda kaydedildi.

Bir çalışan hamuru dakikalarca ayağıyla yoğurdu.

 

Hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından zabıta ekipleri işletmeye gitti. Denetimlerde çalışanların bone ve kolluk takmadığı da belirlendi. İşletme mühürlenerek kapatıldı.