Tatlıcıda mide bulandıran görüntü. Ayaklarıyla hamur yoğurdu
20.02.2026 13:03
İHA
Sakarya'da bir tatlı dükkanından mide bulandıran görüntüler geldi. Bir çalışanın hamuru ayaklarıyla yoğurduğu ortaya çıkınca işletme mühürlendi.
IHA
Sakarya'da hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi. Görüntüler Akyazı ilçesindeki bir tatlıcıda kaydedildi.
IHA
Bir çalışan hamuru dakikalarca ayağıyla yoğurdu.
Hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler, bir vatandaş tarafından kayda alındı.
IHA
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Tepki çeken görüntülerin ardından zabıta ekipleri işletmeye gitti. Denetimlerde çalışanların bone ve kolluk takmadığı da belirlendi. İşletme mühürlenerek kapatıldı.