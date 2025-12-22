Tavşan kanı çay hilesi ortaya çıktı. Her yudumu zehir olabilir
22.12.2025 14:31
Tuana Çiftçi
Tarım ve Orman Bakanlığı çay markalarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde tavşan kanı diye satılan bazı çaylarda gıda boyası olduğu tespit edildi.
Günün her saati içilen çaya da hile karıştı.
Bazı firmalar, çaya sözde tavşan kanı rengi vermek için gıda boyası kullanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi’nde, 2025’te 9 ithal firmanın çayında gıda boyası tespit edildiğini açıkladı.
Çayın gerçek mi yoksa hileli mi olduğunun kesin olarak anlaşılması ise tüketici açısından zor. Öncelikle etiketli ürün almanın önemini vurgulayan uzmanlar, bunun dışında bazı püf noktaları da paylaştı.
Gıda Mühendisi Süleyman Uzun konuya ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.
"Çayı elinize aldığınızda o kendine has kırmızı rengiyle diğer tarafı şeffaf olarak göstermesi lazım." diye konuşan Uzun, "Çayın içerisindeki berraklık kendisini puslandırmaya çalışıyor. Çayın berraklığı tüketicinin elindeki son koz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Uzun, çay tebliğini hatırlatarak, çayda hiçbir şekilde gıda boyası ve aroma kullanılamayacağına dikkat çekti.
SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Uzmanlar, gıda boyası tüketiminde alerjik reaksiyon, kaşıntı, sindirim sorunu gibi belirtileri olduğunu vurgularken uzun vadede ise kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.