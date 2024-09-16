Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında, küçük kızı arama çalışmaları yapılırken aile üyelerinin delilleri karartması soruşturma tutunaklarına girdi. Aile üyelerine sahte aramalardan elektrik kesintilerine, yangın çıkarmaktan jandarmayı dinlemeye kadar suçlamalar yapılırken son olarak Narin'in akrabası 2 kişi daha "delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İşte arama sürecinde Tavşantepe köyünde yaşanan olaylar...
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı
Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!