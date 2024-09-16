Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında, küçük kızı arama çalışmaları yapılırken aile üyelerinin delilleri karartması soruşturma tutunaklarına girdi. Aile üyelerine sahte aramalardan elektrik kesintilerine, yangın çıkarmaktan jandarmayı dinlemeye kadar suçlamalar yapılırken son olarak Narin'in akrabası 2 kişi daha "delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İşte arama sürecinde Tavşantepe köyünde yaşanan olaylar...

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!

TÜRKİYE HABERLERİ

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 2

Son olarak Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 3

19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 4

Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edildi.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 5

AKIL ALMAZ 6 YÖNTEM

Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre iki şüpheli soruşturmanın seyrini değiştirmek ve ekipleri Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 6

Şüphelilerin bu amaçla, Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğunu iddia edip jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalıştığı öğrenildi.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 7

Söz konusu tutanakta, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği tespitleri yer aldı.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 8

Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 9

JANDARMAYI DİNLEMİŞLER

Tutaklarda amca Fuat Güran, Narin’i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştığı iddia edildi. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 10

KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Gözaltına alındığında Fuat Güran, bu tutanaktaki suçlama ilişkin “Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 11

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler - 12

2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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