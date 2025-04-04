Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı: Hastanede herkes kıvranıyordu

648 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bir gün içerisinde tam 648 kişi hastaneye başvurdu. Rahatsızlananların, kusma, mide bulantısı, ishal gibi benzer rahatsızlıkları vardı. Hepsinin Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aynı işletmeden tavuk döner yediği belirlendi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri işletmedeki ürünlerden örnekler aldı. Yapılan testlerde numunelerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. tutuklandı.