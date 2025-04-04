Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı: Hastanede herkes kıvranıyordu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aynı işletmeden tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlendi, hastanelik oldu. Zehirlenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı: Hastanede herkes kıvranıyordu - 1

648 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bir gün içerisinde tam 648 kişi hastaneye başvurdu. Rahatsızlananların, kusma, mide bulantısı, ishal gibi benzer rahatsızlıkları vardı. Hepsinin Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aynı işletmeden tavuk döner yediği belirlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri işletmedeki ürünlerden örnekler aldı. Yapılan testlerde numunelerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y.  tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı: Hastanede herkes kıvranıyordu - 2

"YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI"

Tavuk dönerden zehirlenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini söyleyen Yasin Aydın, "Üç arkadaş yemek yemeğe gitmiştik. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. Üç hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor." dedi

Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı: Hastanede herkes kıvranıyordu - 3

"İNSANLAR ÖLÜRSE HESABINI KİM VERECEK?"

Zehirlendiği için evden çıkamayan Kayhan Dölcel de, "İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler. İçim dışıma çıktı, kalkamıyorum" dedi.

4 bin kişinin tavuk dönerden yediğini söyleyen Dölcel, "Hastaneye başvurmayanların sayısı da yüksek. Hastanede herkes kıvranıyordu.. Sürekli terliyorum, uyuyamıyorum. Karnım, tüm kemiklerim ağrıyor. Yemek yiyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı: Hastanede herkes kıvranıyordu - 4

BAYRAM TATİLİ İÇİN GELDİ, ZEHİRLENDİ

İstanbul'da tedavi altında olan 14 yaşındaki İnanç Çeçen de, "Akrabalarımla döner yemeğe gittik. Akşama doğru kusmaya başladım. Kusmaya devam edince hastaneye gittik. Serum takıldı. İstanbul'a eve geldim. Tekrar fenalaşınca hastaneye gittim. Üç gündür tedavi altına alındım ve hala hastanedeyim" diye konuştu.

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