Tayini çıktığı Devrek'te öğrendiği baston yapımını 37 yıldır sürdürüyor
İzmir'de yaşayan ve öğretmen olarak atandığı Zonguldak'ta baston yapımını öğrenen Erdoğdu Özcan (74), 37 yıldır baston üretiyor. Türk siyasetçi, yazar ve çok sayıda tanınmış kişiye baston yaptığını ifade eden Özcan, "Baston kullanacak duruma gelinceye kadar baston yapmaya devam edeceğim" dedi.
Kentte yaşayan Erdoğdu Özcan, meslek hayatına 1969 yılında sınıf öğretmeni olarak başladı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda okulda öğretmenlik yaptıktan sonra 1988 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesine tayini çıkan Özcan, baston yapımına merak sardı.