Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler

Balık, vücut sağlığı için gerekli olan doğal omega-3 kaynaklarından biri. Omega yağ asitleri ve fosfor minerali bakımından zengin olan balık yüksek besin değeriyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. Mevsiminde düzenli olarak balık tüketimi; kalp, beyin, kemik ve göz sağlığının iyileşmesine de yardımcı olur. Ancak balık taze tüketildiğinde sağlığa faydalıdır. Peki, taze balık nasıl anlaşılır?

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın, vücut direncini korumanın ve doğal omega-3 alımını sağlamanın yolu düzenli olarak mevsiminde taze balık tüketmekten geçiyor. Balığın faydalarından yararlanmak için taze olarak tüketilmesi vücut için büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 2

Tarım Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından taze balığın nasıl anlaşılacağına dair ipuçlarını paylaştı. Peki, taze balık nasıl anlaşılır?

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 3

TAZE BALIĞI ANLAMAK İÇİN İPUÇLARI

GÖZ

Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Balık tazeliğini yitirmeye başlayınca gözleri boğulanmaya başlar, sonra da içe çöker.

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 4

SOLUNGAÇ

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı renktedir. Balık bayatladıkça bu renk değişir.

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 5

KOKU

Taze balık neredeyse kokusuzdur, bayatlamaya başlayınca asit kokusu yaymaya başlar.

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 6

DOKU

Taze balığa parmakla dokununca meydana gelen çukurluk alanı düzelir. Oysa bayat balıklarda bu iz kalır.

PUL-DERİ

Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pullar deriye yapışıktır ve elinizi kafadan kuyruğa doğru sürttüğünüzde pullar dökülmüyorsa balık taze demektir.

Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler - 7

KUYRUK

Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu dimdik durur. Bayat balığı aynı şekilde kaldırında kuyruk kısmı aşağı sarkar.

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