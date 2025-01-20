Taze balık nasıl anlaşılır? Balık tezgahından satın alırken dikkat etmeniz gerekenler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın, vücut direncini korumanın ve doğal omega-3 alımını sağlamanın yolu düzenli olarak mevsiminde taze balık tüketmekten geçiyor. Balığın faydalarından yararlanmak için taze olarak tüketilmesi vücut için büyük önem taşıyor.