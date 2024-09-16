Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen 2 ailenin içinde olduğu minibüsün bariyerlere çarptı. Kazada, biri ağır, 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında meydana gelen kazada Diyarbakır’da taziyeye katılıp Bursa’daki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.