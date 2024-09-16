Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen 2 ailenin içinde olduğu minibüsün bariyerlere çarptı. Kazada, biri ağır, 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı - 1

Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında meydana gelen kazada Diyarbakır’da taziyeye katılıp Bursa’daki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı - 2

Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında meydana gelen kazada Diyarbakır’da taziyeye katılıp Bursa’daki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı - 3

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı - 4

Muhammet Mahmut Sudey Gündüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı - 5

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taziye dönüşüm ölümden döndüler: Biri ağır 10 yaralı - 6
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