Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

DHA 11.09.2021 - 16:00

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 1
İlçeye bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti.
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 2
Bugün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı.
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 3
İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı.
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 4
Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 5
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi.
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 6
Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 7
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 8
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 9
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 10
Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı - 11

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