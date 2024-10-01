TBMM bugün açılıyor: İşte yeni yasama yılındaki ana gündem başlıkları
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün açılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu yasama yılında yeni anayasa çalışmaları kapsamında siyasi partilere değişik zamanlarda ziyaretler yapacaklarını dile getirdi. İlave vergi iddialarına ilişkin böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Güler, "Amacımız kayıt dışılıkla mücadeleyi etkin hale getirerek Orta Vadeli Program'a uygun bir çalışmayı ortaya koymak." diye konuştu. Güler, 2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik değerlendirmelere ilişkin bakanlığın çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Bugün, Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı başlıyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasama yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu.