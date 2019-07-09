TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

1 AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi Genel Kurulda görüşüldü.

2 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Haziran'daki İstanbul seçimi öncesinde "İstanbul'a mitili atacağım." sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:

3 "Biz MHP'yi çok iyi tanırız da siz MHP'yi tanınmaz hale getirenlersiniz. Biz İstanbul seçimlerinde onurla, gururla, kararlılıkla mücadele ederken 'Seçim tekrar edilirse mitili İstanbul'a atıp oradan ayrılmayacağım.' diye gidip iki gün içinde havluyu atansınız. Mitil atmaya gelip havlu atan MHP sana söylüyorum; bugün içinizden yepyeni bir parti çıktı, üyeleriniz kahvelerde 'MHP'liyim' demeye utanır hale geldiler, bir de onu düşünün."

4 Özel'in bu sözlerine MHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP milletvekillerinin de MHP'lilere karşılık vermesi üzerine söz dalaşı uzadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

5 CHP ve MHP milletvekilleri arasındaki tartışma verilen arada da devam etti. Karşılıklı bağrışmalar oldu, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, itiş kakış yaşandı.

6 Gerginlik, MHP Grup Başkanvekili Bülbül ve AK Parti'li milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.

7 Birleşimin açılmasının ardından söz alan Bülbül, Özel'in tahrik edici şekilde konuştuğunu ifade ederek, "MHP'ye 'utanın' deme haddine hiçbir zaman sahip olamayacaksınız, buna asla müsaade etmeyeceğiz. MHP yaptığını çok iyi bilir, siyasetini size ispat etmek gibi bir mecburiyet içinde değildir. Biz siyasetimizi de düşüncelerimizi de inandıklarımızı da yüce Türk milleti için yaparız." dedi.

8 Özel ise hakaret etmediğini savunarak, kaba kuvvetten değil demokrasiden, konuşmaktan yana olduklarını ve konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22