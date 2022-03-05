TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel arasında yumruklaşma yaşandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.03.2022 - 17:24

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 1

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında MHP'li Ümit Yılmaz ile CHP'li Cengiz Gökçel yumruklaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 2

Genel Kurul'da, milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin "enerji arz güvenliği" ile HDP'nin "zamlar" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülmesi önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 3

CHP'nin "gayrimenkul, şirket, arazi alan yabancıların durumları" ile ilgili araştırma önergesinin oylamasından hemen önce Genel Kurulda kavga çıktı. CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 4

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 5

Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 6

Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek, yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 7

Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından CHP'nin grup önerisinin oylaması yapıldı ve öneri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga - 8

Genel Kurul'da, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşmelerine, ikinci bölüm üzerinden devam edildi.

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