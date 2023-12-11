TBMM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (Kura canlı yayın bilgileri)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 250 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. TBMM'de istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek. Peki, TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, kura canlı yayını nasıl takip edilecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı başvuruları 22-26 Kasım 2023 tarihinde tamamnlandı. Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.