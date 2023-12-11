TBMM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (Kura canlı yayın bilgileri)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 250 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. TBMM'de istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek. Peki, TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, kura canlı yayını nasıl takip edilecek?

TBMM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (Kura canlı yayın bilgileri) - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı başvuruları 22-26 Kasım 2023 tarihinde tamamnlandı. Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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TBMM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (Kura canlı yayın bilgileri) - 2

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TBMM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (Kura canlı yayın bilgileri) - 3

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. KTBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

TBMM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (Kura canlı yayın bilgileri) - 4

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" “Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

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