TBMM kapalı mı, tatil mi? Meclis ne zaman açılacak 2025? Meclis tatil süresi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) her sene belirli dönemlerde çalışmalarına ara vererek tatile giriyor. 2025 meclis açılış ve kapanış tarihleri de yaz ayları nedeniyle öne çıktı. Takvime göre normal şartlarda 1 Temmuz'da tatil olması planlanan TBMM, yoğun gündem nedeniyle süreci ertelemişti. Ancak 20 Temmuz tarihli kararla Meclis çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Peki, TBMM ne zaman açılacak, tatil hangi gün bitecek?

TBMM kapalı mı, tatil mi? Meclis ne zaman açılacak 2025? Meclis tatil süresi - 1

Meclis tatili başladı. Son olarak sağlık alanına dair düzenlemeyi içeren teklifin kabulü ile 28. Dönem 3. Yasama Yılı tamamlandı. TBMM Genel Kurulu kararı ile 25 Haziran'da Meclis çalışma süresi uzatılmış ve tatil ertelenmişti. İşte, Meclis'in açılacağı tarihi ve tatil süresi...

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TBMM kapalı mı, tatil mi? Meclis ne zaman açılacak 2025? Meclis tatil süresi - 2

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis, 20 Temmuz tarihli kararla 28. Dönem 3. Yasama Yılını tamamlayarak tatile girmişti. Yoğun gündem sebebiyle 25 Haziran'da tatil tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti.

TBMM'de yeni yasama yılı ise 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te toplanarak başlamış olacak.

TBMM kapalı mı, tatil mi? Meclis ne zaman açılacak 2025? Meclis tatil süresi - 3

MECLİS TATİL SÜRESİ

Meclis tatili yaklaşık olarak 3 ay sürüyor. Bu süre boyunca Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan komisyon için çalışmalar Meclis tatildeyken de devam edecek.

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