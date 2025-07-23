TBMM kapalı mı, tatil mi? Meclis ne zaman açılacak 2025? Meclis tatil süresi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) her sene belirli dönemlerde çalışmalarına ara vererek tatile giriyor. 2025 meclis açılış ve kapanış tarihleri de yaz ayları nedeniyle öne çıktı. Takvime göre normal şartlarda 1 Temmuz'da tatil olması planlanan TBMM, yoğun gündem nedeniyle süreci ertelemişti. Ancak 20 Temmuz tarihli kararla Meclis çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Peki, TBMM ne zaman açılacak, tatil hangi gün bitecek?
Meclis tatili başladı. Son olarak sağlık alanına dair düzenlemeyi içeren teklifin kabulü ile 28. Dönem 3. Yasama Yılı tamamlandı. TBMM Genel Kurulu kararı ile 25 Haziran'da Meclis çalışma süresi uzatılmış ve tatil ertelenmişti. İşte, Meclis'in açılacağı tarihi ve tatil süresi...