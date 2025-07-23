TBMM kapalı mı, tatil mi? Meclis ne zaman açılacak 2025? Meclis tatil süresi

MECLİS TATİL SÜRESİ

Meclis tatili yaklaşık olarak 3 ay sürüyor. Bu süre boyunca Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.



Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan komisyon için çalışmalar Meclis tatildeyken de devam edecek.