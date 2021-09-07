TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok

Son gelişmelerle müsilajın eskisi kadar yoğun olmadığını, bunun da sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:

"Şu anda daldığımızda da ufacık parçacıklar halinde müsilajı görüyoruz. Aynı zamanda deniz altında bıraktığı etkiyi de görüyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım müsilaja neden olan etkenlerin ki bunlar başta kirleticiler, Marmara Denizi'ni kirleten bu kirleticileri arıtmadan mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz"