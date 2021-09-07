TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı. Dalışın ardından açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Mustafa Demir, "Özellikle haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok" dedi.

Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 16:31

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 1
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri, Yenikapı Arıtma Tesisindeki incelemelerin ardından tekneyle Büyükada'ya geldi.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 2

Burada komisyon üyelerince Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunun etkilerine ilişkin gözlemleme yapmak amacıyla dalış gerçekleştirildi.

Mustafa Demir, yaklaşık 6 metre derinliğe gerçekleştirdiği dalışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 3

Bu kapsamda detaylı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Demir, komisyonun aldığı kararla Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan tüm illeri dolaştıklarını, bu çalışmaların içerisinde arıtma tesislerinin ise yakından izlendiğini aktardı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 4

Son gelişmelerle müsilajın eskisi kadar yoğun olmadığını, bunun da sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:

"Şu anda daldığımızda da ufacık parçacıklar halinde müsilajı görüyoruz. Aynı zamanda deniz altında bıraktığı etkiyi de görüyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım müsilaja neden olan etkenlerin ki bunlar başta kirleticiler, Marmara Denizi'ni kirleten bu kirleticileri arıtmadan mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz"

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 5

Marmara havzasında yaşayan 25 milyon insan olduğunu belirten Demir, "Bu 25 milyon insandan kaynaklı evsel veya kentsel atıklar var. Sanayi ve endüstri atıklar var, tarımda uygulanan ilaçlar neticesinde şu veya bu şekilde denize ulaşan kirleticiler var. Bunların temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 6

"HAZİRAN, TEMMUZ AYINDAKİ O MÜSİLAJ YOK"

Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Marmara Denizi için eylem planı hazırlandığını hatırlatarak, bilim ve teknik kurulu ile koordinasyon kurulu oluşturulduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bunları takip ettiğini kaydetti.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 7
Demir, "Temel hedef şu anda fiziksel, mekanik arıtma değil, asıl önemli olan ileri biyolojik arıtmanın başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da hayata geçirilmesi. Bunu başarmış organize sanayi kuruluşlarımız da var. Netice itibarıyla bir rapor oluşturacağız, bu raporda mevcut durumu, kirleticilerin etkileri, çözüm yollarıyla birlikte bir rapor oluşturup gerekli yerlere takdim edeceğiz." diye konuştu.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı: Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok - 8

Bir soru üzerine Demir, "Oralarda ufak müsilajlar, küçük parçacıklar halinde müsilajlar görebiliyoruz. Ama geçmişte, özellikle haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok." değerlendirmesini yaptı.

Demir, müsilajın ekosisteme de etkisinin gözlendiğini ancak zaman içerisinde yok olmasının da gelecek açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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