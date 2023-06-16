TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 2023 seçimleri sonrasında seçilen milletvekilleri yemin ederek göreve başlamıştı. Yapılan seçim sonrası Numan Kurtulmuş'da TBMM Başkanı olarak seçilmişti. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil durumu merak ediliyor. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. İşte, TBMM'nin çalışma süresine dair kararın detayları...