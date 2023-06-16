TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 2023 seçimleri sonrasında seçilen milletvekilleri yemin ederek göreve başlamıştı. Yapılan seçim sonrası Numan Kurtulmuş'da TBMM Başkanı olarak seçilmişti. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil durumu merak ediliyor. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı?

TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı? - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. İşte, TBMM'nin çalışma süresine dair kararın detayları...

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TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı? - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI


Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.

TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı? - 3

MECLİS'TE İLK DÜZENLEME MEMUR MAAŞI


AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkını ele alacak bir düzenleme de gündeme gelecek." dedi.

Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ve yeni kabinenin kurulmasının ardından gözler, öncelikli düzenlemelere çevrildi.

Kurban Bayramı tatiline kadar yapılacak düzenlemelerle ağırlıkla ekonomi alanında adımlar atılması beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak." diye konuştu.

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