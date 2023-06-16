TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil yapacak mı?

MECLİS'TE İLK DÜZENLEME MEMUR MAAŞI



AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkını ele alacak bir düzenleme de gündeme gelecek." dedi.



Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ve yeni kabinenin kurulmasının ardından gözler, öncelikli düzenlemelere çevrildi.



Kurban Bayramı tatiline kadar yapılacak düzenlemelerle ağırlıkla ekonomi alanında adımlar atılması beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.



Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak." diye konuştu.



