TBMM yeni yasama yılı başlama tarihi: Meclis ne zaman açılacak?
Meclis, yeni yasama yılına hazırlanıyor. Meclis'te başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Meclis, 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine hızlı başlayacak. 9. Yargı Paketi ve ekonomi ile ilgili düzenlemelerin Meclis gündeminde olması bekleniyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak?
Yasama yılı öncesi TBMM'de ilgili birimler tarafından yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Bakım onarım çalışmaları kapsamında, TBMM ana binanın zeminde yer alan mermerler ile Şeref Merdivenleri onarılarak bu alanlarda cilalama işlemleri yapıldı. İşte, TBMM yeni yasama yılı başlama tarihi...