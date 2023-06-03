TBMM'de 28. yasama dönemi başladı: Milletvekilleri yemin etti

Devlet Bahçeli, ilk olarak TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.
Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019'da devraldığı TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"27. Dönem'de TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Cenabıhakk'a, milletimize böyle bir görevde ve böyle bir dönemde hizmet etme imkanı verdiği için şükrediyorum. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise çok nadir bir şekilde nasip olacak bir mazhariyettir."
Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.
Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.
Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.
Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Sonrasında ise yemin töreninin bir bölümünü izlemek için kendisine ayrılan locaya geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı.
Erdoğan, milletvekillerini ve dinleyici locasındaki vatandaşları selamladı.
Meclis'te ilk yemini Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli etti.
Yemin etmesinin ardından Bahçeli, "13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törenin bir bölümünü locadan izledi. Cumhurbaşkanı adayı olması dolayısıyla milletvekili seçiminde aday olamayan Kılıçdaroğlu, ilk defa bir yasama döneminin açılışını locadan takip etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yemin metnini tamamlamasının ardından kürsüden ayrılırken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "Eksik söyledi." şeklindeki itirazı üzerine "Tekrar okuyayım." diyerek yemin metnini tekrar etti.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Eş Genel Başkanları Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İzmir Milletvekili İbrahim Akın mazeretleri sebebiyle önceden yemin etti.
Bir süre önce trafik kazası geçiren Meral Danış Beştaş'ın yemin için kürsüye giderken yürümekte zorlandığı görüldü.
Ayrıca, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay, yemin etmesi için kürsüye çağrıldığında, TİP'li milletvekilleri Atalay'ın bir fotoğrafını gösterdi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, yemin metnindeki "Atatürk" ifadesini kullanırken sesinin tonunu yükseltmesi dikkati çekti.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın yeminini, ailesiyle birlikte locadan izledi.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yemin metnini yanlış ya da eksik okudukları için yeniden ant içtiler.
Şanlıurfa milletvekilleri yemin ettiği sırada izleyici locasından gelen seslerin yükselmesi ve hareketlilik nedeniyle Bahçeli, Meclis İçtüzüğü'ne göre dinleyicilerin sükunet içinde oturmak zorunda olduğu, söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini ortaya koyamayacağına dair uyarıda bulundu. Bahçeli, bu yasağa uymayanların Genel Kurul salonundan çıkarılacağını belirterek, herkesi sükunete davet etti.
HÜDA PAR milletvekillerinin Meclis'te yemin edip etmeyeceği merak konusuydu. HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti Batman Milletvekili olarak yemin etti.
Milletvekili Yemin Törenini, bazı ülkelerin büyükelçileri kordiplomat locasından izledi.
10,5 saat süren yemin töreninin tamamlanmasının ardından, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasanın 94. maddesi gereğince TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclis'in toplandığı 2 Haziran Cuma gününden itibaren 5 gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan adaylarının isimlerinin 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar bildirilebileceğini kaydeden Bahçeli, "Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te başlanacaktır." dedi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ant içme töreni için saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Yemin etmeyen milletvekilleri, Genel Kurul'a katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecekler.
Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Yeni kabinenin açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.
Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim." şeklindeki yemini ederek görevlerine başlıyor.
Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.