TBMM'nin açılışının 100.yılı

TBMM'nin açılışının 100. yılında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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Anadolu Ajansı 23.04.2020 - 10:45
TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Anıtkabir'de tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
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