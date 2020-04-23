TBMM'nin açılışının 100.yılı

TBMM 'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Anıtkabir'de tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.