TBMM'nin tatil tarihinde son durum: Meclis ne zaman tatile giriyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekliye ek zam, sokak köpeklerinin toplatılması ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler Meclis'in kapanış tarihine odaklandı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih sorgulanıyor. Meclis gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. Yargı Paketi gibi maddelerin Meclis'ten geçmesini bekleyen vatandaşlar bir yandan da tatil tarihlerini araştırıyor.