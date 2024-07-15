TBMM'nin tatil tarihinde son durum: Meclis ne zaman tatile giriyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekliye ek zam, sokak köpeklerinin toplatılması ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler Meclis'in kapanış tarihine odaklandı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?

TBMM'nin tatil tarihinde son durum: Meclis ne zaman tatile giriyor? - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih sorgulanıyor. Meclis gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. Yargı Paketi gibi maddelerin Meclis'ten geçmesini bekleyen vatandaşlar bir yandan da tatil tarihlerini araştırıyor.

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TBMM'nin tatil tarihinde son durum: Meclis ne zaman tatile giriyor? - 2

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu.

Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebiliyor.

TBMM'nin tatil tarihinde son durum: Meclis ne zaman tatile giriyor? - 3

Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci BirleşimindeTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi.

TBMM'nin tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.

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