TBMM'nin tatil tarihinde son durum: Meclis ne zaman tatile giriyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih sorgulanıyor. Meclis gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. Yargı Paketi gibi maddelerin Meclis'ten geçmesini bekleyen vatandaşlar bir yandan da tatil tarihlerini araştırıyor.