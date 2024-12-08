TBMM’ye birbirinden ilginç başvurular: 25 yıl evli olan kadınlara emekli olsun!

"25 YIL EVLİ OLANA EMEKLİLİK HAKKI VERİLSİN"

Komisyona başvuran bir vatandaş, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini, çalışan evli kadınların emeklilik yaşının düşürülmesini ve bu kişilere yıpranma payı verilmesini talep etti.



Başka bir vatandaş başkalarının evliliklerinden şikayetçi olarak ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan insanların evliliklerine ve çocuk sahibi olmalarına engel olacak bir düzenlemenin yapılmasını istedi.



Ablasının evlilik ve çocuk tescili işlemlerinde memurlar tarafından her defasında bir engel çıkartıldığından yakınan bir vatandaş, memur davranışlarına ilişkin memurlara değerlendirme uygulaması veya formu getirilmesini talep etti.



Başka bir vatandaşın Komisyondan beklentisi ise evlilik başvurusu ile birlikte kişilerin gelir ve varlıklarının araştırılmasının zorunlu hale getirilmesi oldu.