TBMM’ye birbirinden ilginç başvurular: 25 yıl evli olan kadınlara emekli olsun!
TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından yüzlerce başvuru yapıldı. Asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesi, KPSS'de sürenin uzatılması, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesi, yere izmarit atanlara para cezası verilmesi, ülke genelinde piknik ve mangalın 5 yıl yasaklanması, İstanbul'un nüfusunun kontrol altına alınması, trafiği kapatıp kutlama yapan sürücülerin kısırlaştırılması gibi yüzlerce ilginç başvuru yapıldı.
ÇALIŞAN ANNELERE 3 YIL İZİN HAKKI
TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.
Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, çalışan annelerin ücretsiz izin hakkının üç yıla çıkarılmasını talep etti.