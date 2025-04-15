TCDD 103 işçi alımı başvuru ekranı: Devlet Demiryolları engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman, şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 57 engelli işçi ve 46 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 103 personel alımı yapılacak. Adaylar, KPSS ve EKPSS puanına göre değerlendirilecek. Başvuru aşamasında şartları uygun bulunan adaylar sözlü sınav aşamasına katılım sağlayacak. Peki, TCDD işçi alımı başvuru tarihleri nedir?
TCDD 103 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvurular ardından ismi nihai listede olan adaylar, Devlet Demiryolları resmi sitesinden ''İş Talep Formu'' ve ''Başvuru Formunu'' doldurup sahsen veya posta ile iletecek. Sözlü sınavlar Ankara'da yapılacak. İşte, TCDD işçi alımı detayları...