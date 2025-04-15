TCDD 103 işçi alımı başvuru ekranı: Devlet Demiryolları engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman, şartları neler?

57 engelli işçi alımı için nihai listede yer alan adayların sözlü sınav için gerekli belgeleri:



1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)



2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,



3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)



4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),



5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)



6- Başvuru Formu



7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)



8- EKPSS Sonuç Belgesi



Engelli personel alımında adaylardan meslek yüksekokulu ya da herhangi bir önlisans bölümü mezuniyeti aranıyor.





Eski hükümlü işçi alımı için ismi nihai listede yer alan adaylardan istenen belgeler:



1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)



2- Nüfus cüzdanı fotokopisi



3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)



4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)



5- 2024 KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklanma tarihli)



6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)



7- Başvuru Formu



8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi ve gerekçeli mahkeme kararı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)

İŞKUR BAŞVURU EKRANI