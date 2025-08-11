TCDD işçi alımı başvurusu İŞKUR: TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Başvuru şartları)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 229 sürekli işçi alımı yapıyor. En az lise mezunu olmak kaydıyla işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. 5 makinist alımında adaylar sözlü sınava katılacak. Geriye kalan 224 aday ise kura ile belilenecek. TCDD işçi alımı sonuçları ise www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Peki, TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?

TCDD işçi alımı başvurusu İŞKUR: TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Başvuru şartları) - 1

İşçi alımı ilanları yakından takip edilirken TCDD'den 229 sürekli işçi alımı duyurusu geldi. Tren makinisti alımı ilanı için adayların ''Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik
Belgesi (11UY0035-4)'' ne sahip olması gerekiyor. 224 işçi alımı için ise ''Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek'' şartı aranacak. TCDD 229 işçi alımı başvuru ve kura tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

TCDD işçi alımı başvurusu İŞKUR: TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Başvuru şartları) - 2

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TCDD tren makinisti alımı ve 224 işçi alımı başvuruları 11-15 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar evrak teslimini şahsen yapacaklar.

Başvurular ardından belge teslimleri Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlüklerine yapılacak. Başarılı olan adaylar arasından 224 işçi alımı için 11 Eylül günü TCDD Genel Müdürlüğü'nde kura çekimi olacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

TCDD işçi alımı başvurusu İŞKUR: TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Başvuru şartları) - 3

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak
şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate
alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik
ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi
bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik
rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş
sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu
belgelemek şartları aranır.

TCDD işçi alımı başvurusu İŞKUR: TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Başvuru şartları) - 4

TREN MAKİNİSTİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLA OLACAK

Makinist alımı için başvuru süreci ardından 20 adaydan fazla isim çıkması halinde TCDD Genel Müdürlüğü Konferans salonunda kura çekimi yapılacak. Aday sayısı 20'nin altında kalırsa direkt olarak sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav tarihleri ve sonuçları www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

En az lise mezunu olma şartı aranan adaylar işe kabul edildikten sonra Divriği Lojistik Müdürlüğü'nde görev alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER