TCDD İŞÇİ ALIMI: TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvurularda son tarih

TCDD 114 işçi alacağını ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. Bu gelişmenin ardından başvuru şartları ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI: TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvurularda son tarih - 1

TCDD işçi alımına ilişkin ilan geçtiğiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Alımı yapılacak işçiler; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek. İşte, TCDD personel alımının başvuru koşulları...

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TCDD İŞÇİ ALIMI: TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvurularda son tarih - 2

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak.

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TCDD İŞÇİ ALIMI: TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvurularda son tarih - 3

AYRINTILAR İŞKUR'UN WEB SİTESİNDE

İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

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