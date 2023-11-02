TCDD İŞÇİ ALIMI: TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvurularda son tarih

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.



Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak.



Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak.



BAŞVURU ŞARTLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN