TCDD İŞÇİ ALIMI: TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvurularda son tarih
TCDD 114 işçi alacağını ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. Bu gelişmenin ardından başvuru şartları ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?
TCDD işçi alımına ilişkin ilan geçtiğiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Alımı yapılacak işçiler; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek. İşte, TCDD personel alımının başvuru koşulları...